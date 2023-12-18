Врач назвала бытовые привычки при хроническом стрессе

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Навязчивые действия и самоповреждение – это привычки, которые характерны для людей, испытывающих хронический стресс, отметила врач Ольга Уланкина. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Многие ловили себя на том, что во время нервного ожидания или напряженных раздумий начинают дергать или качать ногой, раскачиваться из стороны в сторону, двигать челюстью, щелкать суставами пальцев. Таким образом организм пытается "сбросить" лишнюю энергию и справиться с напряжением", – пояснила эксперт.

По словам Уланкиной, подобные навязчивые действия объясняются связью нервной системы с мышечной. Они могут свидетельствовать о стрессе, а также о более серьезных неврологических расстройствах, подчеркнула эксперт. Кроме того, повторяющиеся действия мешают сконцентрироваться. Через время эти привычки могут спровоцировать обсессивно-компульсивное расстройство, предупредила врач.

Также при хроническом стрессе люди часто склонны к самоповреждению, отметила Уланкина. Речь идет о привычках кусать губы, грызть ногти, отрывать заусенцы и выдавливать прыщи, уточнила она. Это происходит импульсивно и может привести к воспалениям в местах повреждений. Врач заметила, что такое поведение является признаком аутоагрессии. По ее словам, эти привычки характерны для тех, кто не умеет выражать негативные эмоции или не готов их показывать другим людям.

Суетливость и многозадачность – тоже проявления стресса, подчеркнула Уланкина.

"Человек переживает, что может чего-то не успеть и столкнуться после этого с негативными последствиями, осуждением, наказанием", – объяснила она.

Эксперт предупредила, что, как правило, такое поведение приводит только к ошибкам, которые вновь вызывают стресс.

Еще одна привычка тревожного человека – это грызть карандаши и ручки при попытке сосредоточиться. Уланкина уточнила, что она может сформироваться еще в школе. Врач призвала бороться с таким проявлением тревожности, поскольку оно может привести к проблемам с прикусом, кишечником, а также со слизистой оболочки рта.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что сменить сильное чувство тревоги на спокойствие можно, задействовав парасимпатическую нервную систему. Для этого нужно глубоко дышать, в первую очередь – животом, объяснила она. Также можно дышать с задержкой. Выполнять упражнение она советует до тех пор, пока не появится чувство расслабления.



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