Психиатр рассказал, как справиться с панической атакой

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При панической атаке нужно восстановить дыхание и успокоить сердцебиение. Об этом заявил врач-психиатр клиники доктора Исаева Андрей Корнев, сообщает "Газета.ру".

Он объяснил, что для восстановления дыхания необходимо избавиться от избытка кислорода в крови, который вызывает рефлекторную задержку дыхания, принимаемую во время приступа за удушье. Врач советует делать более глубокий выдох, чем вдох, а также сосредоточиться на самом дыхании. Это, по его словам, отвлечет от тревожных симптомов.

Психиатр отметил, что бывают две формы тревоги. Первая – генерализованная, существующая "фоном", вторая – пароксизмальная, которая возникает как приступ из-за высокого уровня напряжения. С точки зрения медицины это называется "паническая атака", уточнил он.

Корнев рассказал, что во время стресса активно работает симпатическая нервная система, в кровь выбрасываются катехоламины, в том числе адреналин, который учащает работу сердца и дыхания – начало панической атаки. Эксперт подчеркнул важность того, что это не опасное для жизни состояние, а субъективное переживание. В момент атаки человеку нужно расслабиться и успокоиться, добавил он.

Чтобы не накручивать панику, психиатр посоветовал отвлечься при помощи переключения внимания, например, пересчитать предметы вокруг себя, начать проговаривать стихи или тексты песен. Однако, если человек однажды столкнулся с панической атакой, он ждет повторения, что может привести в итоге к усугублению патологии и закреплению страха, уточнил Корнев.

По его словам, приступ обычно длится не более 30 минут, но в некоторых случаях может и затягиваться. После того как все закончится, человек будет чувствовать себя разбитым и утомленным, сказал специалист.

Для борьбы с паническими атаками врач посоветовал для начала осознать, что это состояние не угрожает жизни. Причины же возникновения атак он рекомендовал обсуждать с врачом-психиатром или психотерапевтом. А если атаки периодически повторяются в течение определенного времени, то это может быть симптомом панического расстройства. Чтобы исключить данное заболевание, нужно обратиться к специалисту и пройти обследование, подытожил Корнев.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что сменить сильное чувство тревоги на спокойствие можно, задействовав парасимпатическую нервную систему. Для этого нужно глубоко дышать, в первую очередь – животом, объяснила она. Также можно дышать с задержкой. Выполнять упражнение она советует до тех пор, пока не появится чувство расслабления.

"Доктор 24": панические атаки