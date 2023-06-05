Психолог объяснила, почему люди хотят хранить старые вещи

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У людей, которые имеют желание хранить старые вещи, отсутствуют отклонения. Во всем мире люди обращают внимание на антиквариат и ретростиль, сообщает News.ru со ссылкой на доктора психологических наук Светлану Колосову.

"Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всем мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Например, продают бабушкин фарфор", – заметила она.

По словам эксперта, чаще всего старые вещи хранят люди в возрасте от 40–50 лет.

"Люди после 50 понимают, что их материальный достаток будет снижен, а активно бежать за модой после 60–70 они уже не будут", – указала психолог.

До этого Сергей Собянин рассказал об археологических находках в Москве за последние года. Градоначальник отметил, что в 2022 году археологи проводили изыскания на 650 площадках, включая исторический центр столицы.

По его словам, специалисты нашли около 12 тысяч разных артефактов, которые имеют историческую ценность. С начала 2023 года археологи обнаружили более 4 тысяч различных ценных предметов, уточнил мэр.

"Личная территория": "антиквариат или хлам"