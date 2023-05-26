Психолог перечислила способы преодолеть паническую атаку

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Паническая атака является приступом сильной тревоги или страха. При ней учащается сердцебиение, возникает чувство нехватки воздуха, головокружение и потливость. Для ее преодоления следует медленного и глубоко дышать, сообщила в эфире радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

"Как правило, человек может быстро сообразить, что происходит, и помочь себе. Как только начинается паническая атака, надо отойти в безопасное место и продышаться", – подчеркнула она.

По словам эксперта, также необходимо задействовать внешний стимул. Специалист объяснила, что можно надавить на подушечку безымянного пальца. Такая практика отвлечет мозг, сказала она.

"В результате вы начнете сначала чувствовать свой палец, а потом и всего себя. Боль напомнит вам, что вы живы и все процессы в вашем теле продолжают происходить", – добавила психолог.

Ранее психиатр Артем Толоконин рассказал, что паническая атака не является опасной, поскольку не приводит к смерти и не повреждает органы. Однако ее не всегда можно распознать. Ее причины заключаются в долгом стрессовом состоянии, сильном потрясении и эмоциональном напряжении, указал он.