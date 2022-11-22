Психолог перечислила симптомы, говорящие о необходимости направиться к специалисту

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Тяжелые состояния с навязчивыми мыслями, нарушение сна и аппетита, депрессия, ощущение стыда, панические атаки и сильное беспокойство о внешности говорят о том, что следует в срочном порядке направиться к специалисту, считает психолог, коуч и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова.

"Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку", – перечислила эксперт в беседе с RT.

Психолог порекомендовала не игнорировать сигналы своего организма. Так, если человек стал намного чаще плакать и испытывать головокружения, следует обратиться к специалисту. По ее словам, важно анализировать собственный организм, так как не всегда врачи могут отыскать причину недуга.

Психолог отметила, что зачастую в зону риска попадают более мнительные люди, которые длительное время находились в стрессе из-за чего-либо, например развода.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что наблюдение за рыбками в аквариуме поможет снизить уровень стресса, а также урегулировать давление. По его мнению, подобный метод расслабления выравнивает эмоциональный фон и улучшает аппетит.

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