Психиатр рассказал, как распознать у себя паническую атаку

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Паническая атака не является опасной, поскольку не приводит к смерти и не повреждает органы. Однако ее не всегда можно распознать, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-психотерапевта и психиатра Артема Толоконина.

"Понять, что надвигается неприятное состояние, не сложно. Чувства сильнейшего страха и бесконтрольной тревожности в сочетании с дискомфортными ощущениями в области живота и сердца, может развиваться чувство нехватки воздуха, потоотделение", – объяснил он.

По словам эксперта, при панической атаке многие думают, что она может привести к гибели. Ее причины заключаются в долгом стрессовом состоянии, сильном потрясении и эмоциональном напряжении.

Специалист порекомендовал не бороться с таким явлением, а понять, что оно не вызовет смерть, поэтому его не стоит бояться.

Ранее психолог Татьяна Петухова рассказала, что тяжелые состояния с навязчивыми мыслями, нарушение сна и аппетита, депрессия, ощущение стыда, панические атаки и сильное беспокойство о внешности говорят о том, что следует в срочном порядке направиться к специалисту.

Петухова посоветовала не игнорировать сигналы своего организма. Так, если человек стал намного чаще плакать и испытывать головокружения, следует обратиться к специалисту.

"Доктор 24": панические атаки

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