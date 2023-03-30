13:28Общество
Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем предупреждают обмороки
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Обмороки могут быть связаны с нарушениями вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус сосудов. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Иногда достаточно легкого стресса или какого-нибудь болевого момента, например, человек прищемил дверью палец, и сразу в обморок. Но всегда в таких случаях люди падают очень аккуратно, как бы прилегают", – объясняет эксперт.
Также обмороки могут появляться при эпилепсии. "Такое заболевание не всегда протекает классически, с судорогами. Бывает, что человек выключился, прилег, а потом встал и ничего не помнит", – отметил Хухрев.
Ранее россиянам рассказали, о каких недугах иногда предупреждают головокружения. По словам врача-невролога Александра Комарова, такой симптом может появляться при анемии, поскольку у страдающих от этой болезни людей происходит кислородное голодание мозга. Кроме того, при проблемах с печенью, инсульте и интоксикации организма.
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