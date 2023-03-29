Терапевт назвал самые распространенные виды головной боли

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Головная боль напряжения и мигрень являются наиболее частыми причинами недомогания. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Специалист отметил, что примерно 70% головных болей у людей в возрасте от 20 до 60 лет связаны с напряжением.





Алексей Хухрев врач-терапевт Головные боли напряжения появляются у людей, которые зажаты стрессами. Это тупые, сжимающие голову боли, которые начинаются обычно в течение дня и нарастают к вечеру.

Таким людям рекомендуется научиться справляться со стрессами. Положительный эффект дают мануальная терапия и иглоукалывание, отметил Хухрев. Вторая по частоте разновидность головной боли – мигрень.

"Для нее характерно, что болит полголовы, как правило, это одна и та же половина. Здесь многофакторная история. Но чаще всего в голове происходят спазмы и расслабления сосудов, которые идут волнами", – объясняет эксперт.

Приступы мигрени, которые возникли однажды, будут сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Но при правильном подходе это заболевание можно взять под контроль, подчеркнул Хухрев.

"Есть специальные группы препаратов, которые можно принимать, и мигрень не будет беспокоить годами. Но подобрать медикаменты должен лечащий врач", – заключил специалист.

Ранее были названы продукты, которые могут провоцировать мигрень. В целом речь идет о богатой специями и солью еде вроде копченой рыбы. Кроме того, приступы головной боли способны вызывать сыр или шоколад. Тем, кто страдает от мигрени, рекомендуется соблюдать противовоспалительную диету.



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