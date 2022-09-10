Диетолог рассказал, какие продукты вызывают мигрень

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Употребление специй, сыра, шоколада, копченой рыбы, а также жареных и соленых продуктов может спровоцировать приступ мигрени. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, природа появления мигрени до конца не изучена. Существует предположение, что спазм сосудов может вызвать избыток биоактивных веществ, в частности тирамина, который присутствует в некоторых продуктах.

"При мигрени есть так называемые триггеры приступа, триггеры обострения. У каждого человека это может быть какой-то свой продукт. Например, сыр или шоколад. Для кого-то это копченая рыба, кстати, очень часто встречается такой триггер. Надо избегать этих триггеров", – посоветовал врач.





Михаил Гинзбург врач-диетолог В целом при мигрени может действовать провокатором пища, богатая специями, солью, жареная еда. Это тоже надо ограничивать.

Эксперт рекомендует придерживаться противовоспалительной диеты, чтобы приступы мигрени не возникали.

"Это может быть молочно-растительная диета, продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, морская рыба в частности. Головной мозг это очень любит. Поменьше соли, сахара и специй. Однозначно надо исключить алкоголь", – подчеркнул он.

Гинзбург добавил, что мигрень – это прежде всего неврологическое заболевание. Поэтому в первую очередь требуется лечение у невропатолога, которое предполагает и лекарственную терапию. Пища в решении этой проблемы не является решающим фактором, заключил он.

Ранее россиянам напомнили, что в борьбе с мигренью и головной болью эффективно работает соблюдение правильного режима дня. Причем речь идет не только о времени пробуждения или отхода ко сну. Не менее важен режим приема пищи, труда и отдыха.

