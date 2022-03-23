Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающих

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к почечной или печеночной недостаточности и другим серьезным заболеваниям.
Некоторые пытаются заглушить боль в животе подобными лекарствами, однако это может обернуться большими проблемами, предупреждает специалист. "При болях в животе обезболивающие препараты мы не назначаем, потому что они могут скрыть симптомы острого живота. А это иногда может стоить жизни", – говорит врач.
Если принимать препарат слишком долго, можно также получить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, продолжает Романенко. "Нет безопасных препаратов, поэтому мы назначаем их на 3–7 дней, но точно не месяц принимаем", – поясняет эксперт.
Кроме того, бесконтрольное лечение может привести к нарушению процессов кроветворения, говорит терапевт. "Снижается выработка клеток крови, может развиться анемия. С другой стороны, прием обезболивающих может спровоцировать и геморрагический синдром, когда на фоне приема этих препаратов развивается кровотечение", – предупреждает врач.
По словам Романенко, нередким осложнением приема обезболивающих являются язвенные поражения слизистой, в частности желудочно-кишечного тракта. "Может развиться язва желудка, двенадцатиперстной кишки. То есть могут возникнуть поражения со стороны кишечника", – указала специалист.
Ранее исполняющая обязанности заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская предупредила о рисках, сопряженных с бесконтрольным приемом антибиотиков. По ее словам, практика использовать подобные средства для профилактики заболеваний сложилась во время пандемии. Однако эффективность такого подхода не имеет достаточной доказательной базы. Более того, постоянный прием антибиотиков способен нанести вред людям, имеющим хронические заболевания, подчеркнула специалист.
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