Взрыв газа в Свердловской области произошел из-за нарушений техники безопасности

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Взрыв газа в многоквартирном доме в Первоуральске Свердловской области мог произойти из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Он добавил, что после взрыва в больницу были доставлены три человека: хозяйка квартиры и две ее соседки.

На место прибыли сотрудники территориального ОВД. По факту случившегося началась проверка.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 4 января. Взрыв случился в одной из квартир 4-этажного многоквартирного дома на улице Ильича в Первоуральске Свердловской области. Горело три квартиры.

Позже возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, на месте работали 16 специалистов и 6 единиц спецтехники.

