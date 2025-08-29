Взрыв произошел в многоэтажном доме в Туле

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Взрыв прогремел в жилом доме, который расположен на улице Кутузова в Туле. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в здании сдетонировала граната. В результате случившегося травмы получила девушка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что информация о громком хлопке поступила 29 августа в 13:00. Пострадавшая 23-летняя девушка была доставлена в больницу. Разрушений несущих конструкций после случившегося не было выявлено.

Сейчас полицейские работают с 35-летним жителем Тульской области, который находился в квартире, где произошел взрыв. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила РИА Новости, что мужчина воспользовался гранатой во время конфликта с девушкой. Угрозы для жизни пострадавшей нет, уточнили в ведомстве.

Ранее 14-летний мальчик погиб после взрыва в Волгоградской области. По данным региональной прокуратуры, родителей в квартире не было, а ребенок находился дома вместе со старшим братом, который и сообщил о случившемся в экстренные службы.

Причиной происшествия могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. По словам родственников и знакомых, мальчик состоял в поисковом отряде и, возможно, принес опасный предмет домой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

