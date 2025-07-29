Четверо заключенных пострадали от взрыва газа в колонии в Волгограде

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Четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона с последующим воспламенением в исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Там также подчеркнули, что по данному факту организована процессуальная проверка.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на УФСИН по Волгоградской области сообщает, что состояние четверых заключенных оценивается как удовлетворительное. Они доставлены в одну из городских больниц, добавили в ведомстве.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. По последним данным, при ЧП погибли семь человек, в том числе ребенок.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.