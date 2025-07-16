Тело мужчины извлечено из-под завалов после хлопка в доме под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело мужчины извлекли из-под завалов после хлопка в жилом доме в Новосибирской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, на базе местного дома культуры развернули пункт временного размещения. С жильцами и их родственниками работают психологи.

Для разбора завалов привлечены 86 специалистов и 27 единиц техники. К месту ЧП направились сотрудники Сибирского спасцентра МЧС.

О хлопке газовоздушной смеси без последующего возгорания в доме, расположенном в поселке Красный Яр, стало известно 16 июля. Под завалами могли находиться два человека.

Позже появилась информация об одном погибшем и одном пострадавшем. Врачи оценили состояние последнего как средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.