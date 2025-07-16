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16 июля, 09:07

Происшествия

Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме под Новосибирском

Фото: телеграм-канал Readovka

Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр Новосибирской области, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, после хлопка не последовало возгорание. В настоящий момент сотрудники МЧС разбирают обрушенные конструкции, под которыми могут находиться два человека.

В ЧП пострадала одна женщина. Ее передали на осмотр врачам. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, рассказали ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района. Там также сообщили, что специалисты пока не разобрали все завалы.

Тем временем прокуратура Новосибирской области взяла на контроль выяснение деталей произошедшего.

Похожий инцидент ранее произошел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области. Там были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Прибывшие спасатели эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей.

По данным прокуратуры, причиной ЧП стал взрыв водонагревателя в одной из квартир. В результате произошедшего пострадала девушка 1996 года рождения, которая жила в соседней квартире.

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