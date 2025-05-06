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06 мая, 07:18

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Неисправность водонагревателя могла стать причиной взрыва в доме в Свердловской области

Названа предварительная причина взрыва в квартире в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Взрыв водонагревателя произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Строителей в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация", – заявили в ведомстве.

В результате произошедшего пострадала девушка 1996 года рождения, которая жила в соседней квартире. В связи с этим прокуратура начала проверку. Ведомство проследит за соблюдением жилищных прав граждан, а также оценит устойчивость конструкций здания после случившегося.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в поселке Буланаш Свердловской области во вторник, 6 мая. Из-за случившегося повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда.

Кроме того, 72 человека были эвакуированы из здания. В местной школе для жильцов дома был развернут оперативный пункт временного размещения.

В доме на улице Генерала Тюленева продолжают работу по ликвидации последствий после взрыва

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