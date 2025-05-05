ТАСС: причиной взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы могла стать утечка бытового газа

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Вероятной причиной взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника в службах, все погибшие во время ЧП проживали в той квартире, где произошел взрыв.

"Это семья, выжил только ребенок", – сказал собеседник СМИ.

Ранее другой источник в правоохранительных органах отмечал, что эта квартира сдавалась в аренду, а самого арендатора якобы не было в доме в момент взрыва.

Инцидент произошел вечером 4 мая в доме 39 на улице Генерала Тюленева. Из-за взрыва частично обрушились межэтажные перекрытия, а возникший пожар охватил две квартиры. Позже возгорание удалось ликвидировать.

По данным СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 13 пострадали.

После случившегося было заведено уголовного дела. Ожидается, что следователи назначат ряд экспертиз для установления точной причины возгорания, включая пожарно-техническую.