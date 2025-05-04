Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Столичная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в телеграм-канале прокуратуры.

Кроме того, соблюдение жилищных прав граждан и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту ЧП, находятся на контроле надзорного ведомства.

При этом в столичном СКР подтвердили, что в доме действительно произошел взрыв в последующим возгоранием. В частности, следователи организовали доследственную проверку. Информация о пострадавших уточняется, говорится в телеграм-канале ведомства.

"После тушения пожара следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия", – подчеркнули в пресс-службе.

На месте инцидента работают 60 специалистов и 20 единиц техники, рассказали в пресс-службе столичного МЧС.

"По предварительным данным, два человека пострадали", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. После этого в одной из квартир на девятом этаже многоквартирного дома начался пожар, который распространился на вторую квартиру.

При этом в доме произошло частичное обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами. После ЧП началась эвакуация жильцов. На месте работают столичные пожарные.

