Склад загорелся в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ночью 18 апреля в подмосковных Мытищах возник пожар на складе, площадь которого составила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в поселке Грибки городского округа Мытищи загорелось складское здание. На месте происшествия работали 54 сотрудника и 17 единиц техники.

В 03:26 пожарным удалось локализовать возгорание.

Ранее хлопок произошел на заводе "Вторалюминьпродукт", расположенном на 2-й Вольской улице в Москве. Причиной стал технологический процесс.

Кроме того, в Москве загорелась трансформаторная электроподстанция на территории ТЭЦ-26. Площадь пожара достигла примерно 20 квадратных метров. Возгорание никак не повлияло на работу станции.

