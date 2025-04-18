03:25Происшествия
Склад загорелся в подмосковных Мытищах
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Ночью 18 апреля в подмосковных Мытищах возник пожар на складе, площадь которого составила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве уточнили, что в поселке Грибки городского округа Мытищи загорелось складское здание. На месте происшествия работали 54 сотрудника и 17 единиц техники.
В 03:26 пожарным удалось локализовать возгорание.
Ранее хлопок произошел на заводе "Вторалюминьпродукт", расположенном на 2-й Вольской улице в Москве. Причиной стал технологический процесс.
Кроме того, в Москве загорелась трансформаторная электроподстанция на территории ТЭЦ-26. Площадь пожара достигла примерно 20 квадратных метров. Возгорание никак не повлияло на работу станции.
Крупный пожар произошел на складе в Мытищах