17 апреля, 05:39Происшествия
Электроподстанция загорелась на территории ТЭЦ на юге Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге Москвы загорелась электроподстанция на территории ТЭЦ-26, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.
По предварительным данным, площадь пожара – около 20 квадратных метров. На ликвидации возгорания работают оперативные службы, к месту происшествия следуют 20 пожарных расчетов.
Ранее в Москве на Родниковой улице загорелась вышка сотовой связи. Никто не пострадал.
Также на Рябиновой улице 16 апреля был ликвидирован пожар в незаселенном здании. Остановить распространение огня удалось на площади 20 квадратных метров.