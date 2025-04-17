Электроподстанция загорелась на территории ТЭЦ на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы загорелась электроподстанция на территории ТЭЦ-26, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.

По предварительным данным, площадь пожара – около 20 квадратных метров. На ликвидации возгорания работают оперативные службы, к месту происшествия следуют 20 пожарных расчетов.

Ранее в Москве на Родниковой улице загорелась вышка сотовой связи. Никто не пострадал.

Также на Рябиновой улице 16 апреля был ликвидирован пожар в незаселенном здании. Остановить распространение огня удалось на площади 20 квадратных метров.