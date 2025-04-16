В Москве усилен контроль пожарной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

В Москве из-за наступления пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров", – отметил он.

Пожарные и спасатели московского гарнизона выполняют усиленное патрулирование, чтобы выявить случаи несанкционированного сжигания мусора и пала травы. Кроме того, в ТиНАО на границах поселений обустраивают противопожарные и минерализованные полосы, а также делают двойную опашку вдоль населенных пунктов.

"Заранее обследуем места забора воды для авиационной техники, оборудуем подъезды к водоемам и обустраиваем пирсы, подготовили вертолетные площадки", – говорится в сообщении комплекса.

Также был усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев. Но особое внимание специалисты уделяют профилактике – с гостями зеленых территорий проводят беседы и раздают им памятки по вопросам пожарной безопасности.

Ранее, 14 апреля, пожароопасный сезон был объявлен в 69 российских регионах. На тот момент с начала года на территории страны зафиксировали свыше 680 очагов лесных пожаров площадью более 178 гектаров.

Уточнялось, что пожароопасный сезон в Центральном федеральном округе наступил на месяц раньше из-за малоснежной зимы. Ожидается, что пик опасности наступит в середине мая.

