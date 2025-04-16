Десять лесных пожаров ликвидируют на территории Бурятии

Фото: телеграм-канал "Лесное хозяйство Бурятии"

В Бурятии действуют 10 лесных пожаров на общей площади около 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства в телеграм-канале.

За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружены сразу 4 новых возгорания. На их ликвидации работают 299 человек и 53 единицы спецтехники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

В агентстве лесного хозяйства республики также отмечают, что причиной возникновения пожаров стал переход возгораний с других территорий и неосторожное обращение с огнем.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в 69 регионах наступил пожароопасный сезон. Всего с начала года в России были зафиксированы свыше 680 очагов лесных пожаров.

За сутки в Забайкалье было ликвидировано свыше 50 природных и техногенных пожаров. В настоящее время продолжается ликвидация еще 43 лесных возгораний.