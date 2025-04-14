Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожароопасный сезон открыт в 69 российских регионах. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания Владимира Путина с кабмином, которое транслировалось в телеграм-канале Кремля.

Согласно данным Авиалесоохраны, на территории России были зафиксированы свыше 680 очагов лесных пожаров с начала года. Их совокупная площадь составила более 178 гектаров. Данный показатель превышает значение предыдущего года, отметил Куренков.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Дагестане и Бурятии, Астраханской и Калининградской областях, а также в Приморском, Забайкальском и Краснодарском крае, добавил глава МЧС.

По данным главы Минприроды РФ Александра Козлова, весенний пожароопасный сезон в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах наступил на месяц раньше. Министр связал это с малоснежным зимним периодом и уточнил, что пик опасности ожидается в середине мая.

Он также отметил, что более 28 тысяч человек входят в состав всероссийских сил для борьбы с лесными пожарами.

В свою очередь, Путин попросил российское правительство своевременно принимать меры в связи с возникающими очагами лесных пожаров. Президент России подчеркнул, что допускать тяжелых последствий и ущерба для людей нельзя.

"Здесь нужно просто постоянно держать руку на пульсе, что называется", – добавил российский лидер.

Также Путин указал на необходимость координации муниципалитетов, регионов, МЧС, Минприроды, Рослесхоза и Авиалесоохраны. Они, подчеркнул глава РФ, должны работать в едином ритме, чтобы своевременно подключать силы для ликвидации последствий пожаров.

"У нас сил и средств достаточно. Важно только их вовремя и скоординированно включать на тех участках, которые являются наиболее опасными", – сказал президент.

Ранее в лесах Забайкальского края в связи с природными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мера поможет эффективнее устанавливать виновных в возгораниях и концентрировать силы на борьбе с огнем.

Только за 8 апреля пожарным удалось ликвидировать более 50 природных и техногенных пожаров на территории субъекта. Быстрому распространению огня способствовал штормовой ветер.