Режим ЧС введен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров

Фото: 123RF/ilstock21

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в лесах Забайкальского края из-за природных пожаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Осипова в телеграм-канале.

По словам главы региона, благодаря такой мере удастся эффективнее устанавливать виновных в возгораниях и сконцентрировать силы на борьбе с огнем. Осипов отметил, что с начала текущего года большая часть природных пожаров случилась из-за человека.

Ранее в Бурятии возникло два лесных пожара – в Кижингинском и Еравнинском районах. Возгорание действует на общей площади 23 гектара. Причиной стал переход огня с других территорий и неосторожное обращение с огнем. При этом угрозы населенным пунктам нет.

Кроме того, c 4 aпpeля в Бypятии действует ocoбый пpoтивoпoжapный peжим, в рамках которого местным житeлям зaпpeтили пoceщaть лecа.

До этого природный пожар разгорелся на территории Сочинского Национального парка в Лазаревском районе города. Площадь загоревшейся сухой растительности достигла гектара. Для тушения были задействованы вертолет Ка-32 и наземная группировка из 27 специалистов и 5 единиц техники.

