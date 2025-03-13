Пожар вспыхнул в Лазаревском районе Сочи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Авиация МЧС России тушит природный пожар на территории Сочинского Национального парка в Лазаревском районе Сочи, рассказали в пресс-службе министерства.

Площадь загоревшейся сухой растительности достигла гектара. Для тушения задействовали вертолет Ка-32 и наземную группировку из 27 специалистов и 5 единиц техники.

"Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

Ранее в Рослесхозе предупредили, что весенний сезон лесных пожаров в Центральном федеральном округе может начаться уже в марте. Виной тому – аномально теплая зима. Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше, уточнили в ведомстве.

