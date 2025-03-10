Открытое горение ликвидировано в частном доме в Соликамске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение ликвидировано в частном доме в пермском Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание в одноэтажном деревянно-рубленом доме произошло днем 10 марта. Огонь распространился на 900 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, из-за чего погибли двое сотрудников МЧС. В тушении были задействованы более 40 специалистов и 19 единиц техники.

В понедельник, 10-го числа, пожар также охватил склад в Новокуйбышевске Самарской области. Изначально огонь распространился на 1 500 квадратных метров. В ходе горения в здании обрушилась кровля на 1 тысяче "квадратов".

Позже с привлечением 87 специалистов и 27 единиц техники пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет.