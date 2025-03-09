Пожар произошел в здании рынка в Барнауле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Барнауле произошел пожар в здании рынка на улице Целинной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что возгорание произошло в административном здании. Пожарные работают по повышенному рангу.

Площадь пожара составляет около 1,1 тысячи квадратных метров. Всего на тушение привлечено 78 человек и 24 единицы техники.

Ранее пожар произошел на Куядинском рынке в Махачкале. На 400 квадратных метрах загорелись три одноэтажных здания. Существовала угроза распространения огня на соседнее четырехэтажное сооружение.

До этого пожар потушили на складе в подмосковной деревне Большое Буньково. Площадь возгорания составляла 9,5 тысячи "квадратов".