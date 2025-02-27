Складское помещение загорелось в Краснодаре

Фото: vk.com/МЦУ — Краснодар

Склад воспламенился в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления городом.

Объект расположен на улице Стасова. Информация о возгорании поступила 27 февраля в 09:04 по московскому времени, сказано в материале.

По данным МЦУ, к ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные части № 1, 3, 55, а также аварийно-спасательный отряд № 3 и специальная часть экстренного реагирования федеральной противопожарной службы.

В этот же день в Красноярске загорелся магазин смешанных товаров. Пламя распространилось по всей крыше здания.

Однако через некоторое время огнеборцы смогли локализовать пожар на площади в тысячу "квадратов", а затем – полностью потушить возгорание. В результате никто не пострадал. Причина происшествия выясняется дознавателями МЧС.

До этого восемь человек, включая трех детей, спасли из дома во время пожара на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в подъезде многоэтажного дома на улице Академика Варги. Информации о пострадавших не поступало. Пламя удалось потушить на площади 10 квадратных метров.

