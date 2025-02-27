Крупный пожар произошел в магазине в Красноярске

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

В Красноярске загорелся магазин смешанных товаров. Огонь распространился по всей крыше здания. О происшествии сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1 тысячу квадратных метров. Еще через несколько часов огонь полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.

Ранее складское помещение с макулатурой загорелось в Ростове-на-Дону. Изначально огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи "квадратов".

В ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания. Позже возгорание удалось полностью ликвидировать, о возможных пострадавших не сообщалось.