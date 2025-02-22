22 февраля, 10:02Происшествия
Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 1,8 тыс кв м
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара, произошедшего в складском помещении в Ростове-на-Дону, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Представители ведомства уточнили, что огонь охватил поддоны. При этом в ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания.
Тем не менее к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.
Пожар начался 22 февраля в 08:26 по московскому времени. Уточнялось, что горит складское помещение, внутри которого хранили макулатуру. Изначально огонь охватывал 1,5 тысячи квадратных метров.
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