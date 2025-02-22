Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 1,8 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара, произошедшего в складском помещении в Ростове-на-Дону, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Представители ведомства уточнили, что огонь охватил поддоны. При этом в ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания.

Тем не менее к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Пожар начался 22 февраля в 08:26 по московскому времени. Уточнялось, что горит складское помещение, внутри которого хранили макулатуру. Изначально огонь охватывал 1,5 тысячи квадратных метров.