Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 10:02

Происшествия

Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 1,8 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара, произошедшего в складском помещении в Ростове-на-Дону, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Представители ведомства уточнили, что огонь охватил поддоны. При этом в ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания.

Тем не менее к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Пожар начался 22 февраля в 08:26 по московскому времени. Уточнялось, что горит складское помещение, внутри которого хранили макулатуру. Изначально огонь охватывал 1,5 тысячи квадратных метров.

Два человека погибли при пожаре в Ленинградской области

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика