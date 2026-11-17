Фото: МАХ/"Минобороны России"

Киев на прошлой неделе выпустил по гражданским объектам на территории России свыше 8,3 тысячи боеприпасов. В результате ударов пострадали 300 мирных жителей, 64 из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинские формирования выпустили как минимум 8 334 боеприпаса.

"Сохранение крайне высокого уровня террористической активности, вероятнее всего, было связано со стремлением Киева создать негативный фон для начавшегося по инициативе США переговорного процесса по урегулированию конфликта", – передает слова Мирошника ТАСС.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. По итогам встречи Москва и Киев договорились провести обмен пленными. Подготовка к нему уже ведется, уточняла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.