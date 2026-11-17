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Бывший голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды до зимнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время 56-летний специалист занимает должность директора академии клуба. За годы профессиональной карьеры Овчинников выступал за "железнодорожников", с которыми дважды становился чемпионом России по футболу, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, он играл за столичное "Динамо", португальские "Бенфику", "Порту" и "Алверку".

"Локомотив" в этот же день расторг трудовой договор с главным тренером Михаилом Галактионовым по обоюдному согласию. Клуб также покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

Галактионов, в свою очередь, поблагодарил тренерский штаб, руководство и сотрудников команды. Он подчеркнул, что сотрудники клуба были частью друг друга, помогали и делали все ради того, чтобы "Локомотив" становился лучше.