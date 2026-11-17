Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Платежные системы, покинувшие Россию под давлением Запада, вернутся сразу же, как только у них появится такая возможность. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии Первому каналу.

"Компании не хотели уходить, их просто вынуждали правительства", – пояснил он.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина пояснила, что банковские карты Visa и Mastercard продолжают работать в России после ухода компаний, так как технологически они были приравнены к национальной платежной системе "Мир".

Она добавила, что срочно менять такие карты россиянам не нужно. Этот процесс происходит поэтапно, по мере их износа или размагничивания.