17 ноября, 16:50Общество
Фото: depositphotos/jeka2009
Штраф до 15 тысяч рублей могут получить жители многоквартирного дома за установку елки и размещение электрогирлянд в подъезде. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.
Он отметил, что жильцам, пытающимся создать новогоднее настроение в местах общего пользования, важно помнить о пожарной безопасности.
Электрогирлянды тоже связаны с высоким риском возгорания, особенно если используются дешевые несертифицированные украшения или старые, с потрепанной проводкой. Не стоит забывать, что в таких случаях провод нередко тянут по полу, где на него могут наступить каблуком – это чревато коротким замыканием, отметил специалист.
"За подобное могут оштрафовать по статье 20.4 КоАП РФ на ту же сумму, а в случае возникновения пожара заставить виновного полностью возместить нанесенный ущерб", – предупредил Федорук.
Еще один важный нюанс, о котором следует помнить: декор не должен портить стены, потолки и пол. Если после крепления новогодних украшений остались пятна или дыры, инициативных жильцов могут заставить привести все в первоначальный вид, подчеркнул эксперт.
Также необходимо понимать, что подъезды относятся к общему имуществу. Поэтому в случае, когда не было проведено общее собрание собственников и не было получено согласие более чем половины из них, все действия по декору считаются самоуправством. Если результат не понравится кому-либо из жильцов, он вправе потребовать все убрать, заключил Федорук.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что за купленный билет на новогоднее представление можно вернуть деньги, даже если семья передумали идти на мероприятие. В последнем случае важно успеть не позднее чем за 10 дней до начала события написать заявление в организацию или оператору, приложив билет и копию паспорта.