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Штраф до 15 тысяч рублей могут получить жители многоквартирного дома за установку елки и размещение электрогирлянд в подъезде. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.

Он отметил, что жильцам, пытающимся создать новогоднее настроение в местах общего пользования, важно помнить о пожарной безопасности.





Виктор Федорук эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Например, елка, объемные декоративные фигуры не должны перегораживать пути эвакуации, то есть стоять у дверей, сужать проходы. Ведь, если случится чрезвычайная ситуация, жители дома должны будут быстро и беспрепятственно покинуть помещение. В случае проверки МЧС подобное оформление могут посчитать нарушением и оштрафовать виновного по соответствующей статье 20.4 КоАП РФ на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Электрогирлянды тоже связаны с высоким риском возгорания, особенно если используются дешевые несертифицированные украшения или старые, с потрепанной проводкой. Не стоит забывать, что в таких случаях провод нередко тянут по полу, где на него могут наступить каблуком – это чревато коротким замыканием, отметил специалист.

"За подобное могут оштрафовать по статье 20.4 КоАП РФ на ту же сумму, а в случае возникновения пожара заставить виновного полностью возместить нанесенный ущерб", – предупредил Федорук.

Еще один важный нюанс, о котором следует помнить: декор не должен портить стены, потолки и пол. Если после крепления новогодних украшений остались пятна или дыры, инициативных жильцов могут заставить привести все в первоначальный вид, подчеркнул эксперт.

Также необходимо понимать, что подъезды относятся к общему имуществу. Поэтому в случае, когда не было проведено общее собрание собственников и не было получено согласие более чем половины из них, все действия по декору считаются самоуправством. Если результат не понравится кому-либо из жильцов, он вправе потребовать все убрать, заключил Федорук.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что за купленный билет на новогоднее представление можно вернуть деньги, даже если семья передумали идти на мероприятие. В последнем случае важно успеть не позднее чем за 10 дней до начала события написать заявление в организацию или оператору, приложив билет и копию паспорта.

