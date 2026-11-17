Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Михаил Галактионов, покинувший пост главного тренера "Локомотива", поблагодарил тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба. Запись его прощальной речи опубликовала пресс-служба московского футбольного клуба в телеграм-канале.

"Мы уверены, что работали честно и от души", – сказал Галактионов.

Он подчеркнул, что сотрудники клуба были частью друг друга, помогали и делали все ради того, чтобы команда становилась лучше.

"Поэтому спасибо вам большое. До встречи", – добавил тренер.

Галактионова отправили в отставку 6 ноября на пресс-конференции после поражения от казанского "Рубина" (0:1) в матче чемпионата России. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных уточнил, что решение о досрочном завершении контракта приняло руководство команды. Он пожелал специалисту дальнейшего развития.

Галактионов возглавлял "Локомотив" с ноября 2022 года. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/2026. Ранее специалист работал с грозненским "Ахматом", "Нижним Новгородом" и молодежной сборной России.

После 14 туров РПЛ у "Локомотива" 11 очков. Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 22 ноября с московской "Родиной".

