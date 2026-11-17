Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Взрыв, предположительно, газовой смеси произошел в гаражно-строительном кооперативе "Восток" в Геленджике. Пострадал один человек, сообщается в канале муниципального центра управления городом в MAX.

Мужчину доставили в городскую больницу. На месте происшествия работают сотрудники аварийной газовой службы, правоохранительные органы и оперативные службы.

Прокуратура Краснодарского края уточнила, что пострадал 76-летний мужчина. Ведомство проводит проверку и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской в Краснодарском крае. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу района. Из-за взрыва начался пожар.

До этого взрыв газа произошел в частном доме в Ингушетии. Пострадали пять человек, включая троих детей. Они были госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.