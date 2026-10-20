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20 октября, 09:34

Происшествия

Фигуранты дела о гибели людей от взрыва газа на Урале получили по 6 лет колонии

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Свердловской области вынес приговор фигурантам дела о взрыве газа в жилом доме Нижнего Тагила. Мастер и два слесаря получили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Инцидент произошел в августе 2024 года, тогда в результате взрыва погибли 11 человек.

Согласно решению суда, каждому из трех сотрудников газовой службы дополнительно на 3 года запрещено работать с внутриквартирным и внутридомовым газовым оборудованием и газопроводами, то есть заниматься их техническим обслуживанием и ремонтом.

Хозяйке квартиры суд назначил 3 года ограничения свободы с установленными ограничениями.

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской в Краснодарском крае. Всех их доставили в центральную районную больницу района.

Из-за взрыва начался пожар, обрушилась кровля здания. Спустя время огонь ликвидировали.

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