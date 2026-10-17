РИА Новости: газ взорвался в многоквартирном доме в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Каспийск 24"

В дагестанском Каспийске произошел взрыв газа в одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, там взорвался газовый баллон. При этом пострадал один человек.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, получили травмы из-за взрыва газа в деревне Поедуги в Пермском крае. В МЧС уточнили, что на открытой территории произошла вспышка газа из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля.

До этого женщина получила ожоги при попытке разжечь мангал около дома в Брянской области. При использовании средства для розжига огонь вспыхнул и перекинулся на нее, в результате чего загорелась одежда женщины.

