Пять человек пострадали при вспышке газа из баллона в Пермском крае

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Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы при вспышке газа из баллона в деревне Поедуги Пермского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на открытой территории произошла вспышка газа из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы, погибших нет.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В ведомстве уточнили, что баллон находился вблизи открытого источника огня.

Ранее в Кашкадарьинской области Узбекистана произошел взрыв на газовой заправке. В результате случившегося погибли шесть человек. Пострадали пятеро, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.