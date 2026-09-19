Директор ЦПА: Москва в числе лидеров по вовлеченности избирателей в ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва лидирует среди регионов России по уровню вовлеченности людей в дистанционное электронное голосование. Об этом Агентству "Москва" заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

Он напомнил, что тестирование ДЭГ прошло в 2019 году, а с 2021-го этот формат получил широкое распространение. Благодаря ему жители столицы могут проголосовать при помощи телефона. По словам главы ЦПА, переход к ДЭГ служит продолжением цифрового развития Москвы.

"К этому времени жители уже активно пользовались порталом mos.ru, государственными онлайн-сервисами и современной системой МФЦ. После формирования такой инфраструктуры внедрение ДЭГ зависело прежде всего от создания необходимой законодательной базы", – сказал Данилин.

Он отметил, что для столичной дистанционной системы не нужна предварительная регистрация, поскольку избирателю доступна авторизация на портале mos.ru. После этого можно сразу проголосовать. Данилин выразил надежду, что к такому формату перейдут и остальные регионы страны, взяв лучшее, что есть у московской системы ДЭГ.

В свою очередь, директор парка "Зарядье", член Общественной палаты Москвы Иван Демидов рассказал, что электронное голосование в городе стало самым надежным и удобным способом волеизъявления. Он напомнил, что в ОП создан штаб по наблюдению за выборами, от которого на участках работают наблюдатели. По словам Демидова, Москва много лет назад задала собственный стандарт качества в голосовании.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. В нем в Москве приняли участие уже более 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или через терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч человек.

