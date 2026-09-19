Треш-стримеры убили кролика в прямом эфире в Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

В Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

По данным СМИ, прямой эфир устроили 41-летний и 25-летний мужчины. Первый принес животное в дом специально для издевательств на стриме. Кролику сломали лапы и позвоночник, после чего закопали.

Кадры распространились в Сети. Пользователи потребовали проверить создателей треш-контента и возбудить против них уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Как отметили журналисты, это не первый подобный случай. Ранее в эфирах этих же стримеров появлялся щенок, которого швыряли перед камерой. Его судьба неизвестна. Кроме того, утверждается, что молодой мужчина издевался над больными людьми и занимался пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил щенка за отказ возвращаться домой после прогулки. По словам очевидцев, он силой тащил собаку за поводок. Когда прохожие попытались выяснить у него причину такого поведения, владелец животного ответил, что это его собака и он имеет право делать с ней "все, что хочет".