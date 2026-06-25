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25 июня, 14:02

Происшествия

Екатеринбуржец жестоко избил щенка за отказ возвращаться домой после прогулки

Фото: телеграм-канал Ural Mash

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил щенка за отказ возвращаться домой после прогулки. Об этом сообщает телеканал "360".

Все случилось на улице Готвальда. По утверждению очевидцев, мужчина силой тащил собаку по воздуху за поводок. Когда прохожие попытались выяснить у него причину такого обращения, владелец животного ответил, что это его собака и он имеет право делать с ней "все что хочет".

"Я хочу домой, она не идет, поэтому я ее бью", – приводятся слова екатеринбуржца в материале.

Вместе с тем горожане обратили внимание на напуганный вид щенка. Более того, он не издавал ни звука. По предварительным данным, дома животное держат в клетке.

В связи с произошедшим местные жители направили обращения в полицию и зоозащитные организации.

Еще один случай избиения собаки ранее произошел в Подмосковье. Инцидент случился на территории пункта приема металлолома в поселке Томилино.

Случившееся увидела местная жительница, которая обратилась в правоохранительные органы. Полицейским удалось установить личность правонарушителя и задержать его. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 245 ("Жестокое обращение с животными").

Мужчину задержали в Люберцах за жестокое обращение с животными

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