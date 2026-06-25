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25 июня, 17:18

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ABC: возраст кратера от астероида в Западной Австралии составляет около 3 млрд лет

Ученые установили возраст старейшего в мире кратера от астероида в Западной Австралии

Фото: 123RF.com/cobzistani

Австралийские ученые из Университета Кертин выяснили, что возраст кратера от астероида в Западной Австралии составляет около 3 миллиардов лет. Это делает его старейшим известным в мире, сообщил австралийский телеканал ABC.

Ударный кратер "Купол Северного полюса" расположен неподалеку от города Перт в Западной Австралии. Он оказался предметом споров еще в 2025 году. Одни исследователи утверждали, что он является самым старым в мире, другие с этим не соглашались.

Факт того, что падение астероида произошло в древности, показало первое же проведенное исследование, отметил ведущий автор исследования из Университета Кертин Крис Киркленд. Тем не менее точный возраст оставался неизвестен.

Прояснить ситуацию помогло повторное применение передовых методов датирования. Ключевое доказательство было получено из циркона – крошечного минерала, способного сохранять геологическое время на протяжении миллиардов лет.

Ранее группа исследователей установила, что вращение Земли начало замедляться темпами, которые до этого не наблюдались. Ученые связали это явление с таянием полярных льдов из-за климатических изменений.

Они указали, что талая вода перемещается из высоких широт в океан и смещается к экватору. Данный процесс уменьшает ее концентрацию у полюсов и провоцирует изменение скорости вращения планеты.

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