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03 июня, 15:37

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PNAS: вымирание динозавров началось еще до падения астероида

Ученые заявили, что вымирание динозавров началось еще до падения астероида

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что вымирание динозавров могло начаться за десятки тысяч лет до падения астероида. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Долгое время главной причиной исчезновения динозавров считалось падение крупного астероида около 66 миллионов лет назад. Но новые данные говорят о том, что экосистемы Земли испытывали серьезный стресс еще до этой катастрофы.

Исследователи изучили образцы пород из бассейна Денвера в штате Колорадо и нескольких районов Северной Дакоты, сосредоточившись на анализе грибных спор. Их концентрация в геологических слоях служит индикатором массовой гибели растений и животных – грибы активно размножаются при обилии мертвого органического материала.

Ученые рассчитывали найти один резкий всплеск грибных остатков сразу после падения астероида, но выявили сразу три.

Первый начался примерно за 30 тысяч лет до космической катастрофы и длился около 20 тысяч лет. Исследователи связали его с мощными вулканическими извержениями на территории современной Индии – выбросы газов, пепла и лавы в ходе извержений Деканских траппов влияли на климат планеты и могли ослабить экосистемы задолго до удара астероида.

Второй всплеск совпал с моментом падения космического тела и последовавшей массовой гибелью живых организмов. Третий пик зафиксировали примерно через 10 тысяч лет после катастрофы – его причины пока не установлены.

Авторы исследования отметили, что, хотя астероид, скорее всего, и стал ключевым фактором вымирания динозавров, глобальный экологический кризис начался значительно раньше. Космический удар мог лишь завершить процесс исчезновения многих древних видов, который уже был запущен.

Ранее ученые выяснили, что некоторые динозавры использовали специальную пищу для выкармливания детенышей. Исследователи предположили, что родители приносили в гнездо частично отрыгнутую пищу с более высоким содержанием белка, чем съедали сами.

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