Independent: некоторые динозавры кормили детенышей специальной пищей для ускорения роста

Некоторые динозавры использовали специальную пищу для выкармливания детенышей. К таким выводам пришла международная группа палеонтологов, об открытии которых рассказал Independent.

Предметом исследования стали майазавры – крупные травоядные динозавры из семейства утконосых, жившие стадами. Ученые из США и Британии изучили характер износа их зубов и пришли к выводам о пищевых привычках особей.

В частности, на зубах взрослых особей преобладали следы срезания, то есть они пережевывали жесткие, богатые клетчаткой, но бедные питательными веществами части растений. У детенышей картина обратная – зубы хранили в основном следы дробления. Это указывает на то, что молодняк питался чем-то мягким и с низким содержанием клетчатки. Предположительно, их рацион составляли фрукты.

Исследователи предположили, что родители приносили в гнездо частично отрыгнутую пищу с более высоким содержанием белка, чем съедали сами. Такой подход сегодня характерен для современных птиц. Данная стратегия обеспечивает быстрый рост детенышей в первый год жизни.

