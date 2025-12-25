Форма поиска по сайту

25 декабря, 13:37

Культура

Столичный Депкульт организует выставку, где покажут терракотовую армию из Китая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Выставка "Терракотовые воины: наследие первого императора" пройдет в октябре следующего года в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депкульта.

Такое решение было принято после переговоров с представителями КНР и ГИМ. Департамент культуры Москвы должен будет организовать перевозку фигур и подготовить вместе с китайскими специалистами выставку на площадке музея.

Экспозиция посвящена одному из ключевых археологических чудес света – гробнице императора Цинь Шихуанди. Кроме терракотовых воинов, представят оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры – III век нашей эры).

На выставке гости смогут посетить лекции, экскурсии и мастер-классы по древнекитайской истории и искусству. В последний раз данная выставка была представлена в России в ГИМ в 2008 году.

Ранее стало известно, что более 100 тысяч человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ с начала сентября. За два месяца работы там организовали 800 экскурсий, в которых приняли участие 10 тысяч жителей столицы и туристов.

Экспозиция открыта в Павильоне № 1 "Центральный" до февраля. В нее вошли картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Валентина Серова и Ильи Репина, а также иконопись Андрея Рублева, Даниила Черного и Симона Ушакова.

Кроме того, среди экспонатов можно увидеть работы французского живописца Жерара Делабарта конца XVIII века и портреты выдающихся жителей столицы XX века.

Более 100 инсталляций выставили в Музее криптографии в Москве

