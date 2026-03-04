Электричество отключилось во всем Ираке

Фото: телеграм-канал Baza

Электричество отключилось во всех провинциях Ирака. Об этом заявило Минэнерго страны, передает агентство INA.

В настоящее время ведется расследование для установления причин, восстановления работы электростанций и линий электропередачи.

ЧП произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке – 28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану превентивный удар. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству, американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

Израиль, Иран и ряд других государств закрыли воздушное пространство. В ближневосточных странах остаются застрявшими около 50 тысяч россиян. По предварительной оценке Минтранса России, их перевозка займет до 10 дней, то есть до 14 марта.

