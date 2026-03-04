IranIntl: сын Хаменеи избран следующим лидером Ирана

Фото: depositphotos/lkpro

Ассамблея экспертов Ирана приняла решение о назначении верховным лидером Исламской Республики сына погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщает агентство Iran International.

При этом отмечается, что выборы прошли под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и начали наносить удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин выразилсвои соболезнования в связи с произошедшим.