Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана со 117 россиянами, покинувшими Иран

Фото: depositphotos/Chalabala

Спецборт МЧС РФ доставит в Москву 117 эвакуированных из Ирана россиян, среди которых 54 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Самолет ИЛ-76 уже вылетел из аэропорта Ленкорани (Азербайджан). Пассажирами рейса стали граждане РФ, пересекшие иранскую границу наземным путем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика ударила по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

За первые два дня работы вывозных рейсов из стран Персидского залива эвакуировали около 3,9 тысячи российских туристов. Основной поток пришелся на 3 марта – в РФ вернулись 2,8 тысячи человек.