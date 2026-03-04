Израиль заявил о новом обстреле со стороны Ирана

Фото: ТАСС/Zuma/TheNEWS2

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый запуск ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства в ночь на среду, 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дежурные системы израильской ПВО были приведены в действие для перехвата целей. На данный момент ЦАХАЛ не приводит подробности о возможных повреждениях или пострадавших.

Израиль и Штаты нанесли первые удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число погибших среди мирного иранского населения составляет около 787 человек. Также жертвами эскалации стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.